К 30-й годовщине независимости аэропорт "Киев" объявил конкурс для художников

Конкурс для художников «Раскрась самолет», организованный международным аэропортом "Киев", приурочен ко Дню Независимости Украины.
Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Телеграме.
Творческого обновления требует самолет АН-24 от конструкторского бюро "Антонов".
Как указывают организаторы, к участию в конкурсе принимаются эскизы самолета, выполненные на ватмане, акварельной или тонированной бумаге формата А4, отправленные в отсканированном виде или выполненные в графическом редакторе, присланные в форматах png или jpeg, с описанием идеи проекта и технологии реализации.
Срок подачи заявок - до 1 августа 2021 года.
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