К 30-й годовщине независимости аэропорт "Киев" объявил конкурс для художников

08:22 22 июля Киев, Украина

Конкурс для художников «Раскрась самолет» , организованный международным аэропортом "Киев", приурочен ко Дню Независимости Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МКИП в Телеграме.

"Призовой фонд конкурса «Раскрась самолет» составляет 25 000 гривень. Также у победителя будет возможность воплотить свой проект в жизнь", - говорится в сообщении.

Творческого обновления требует самолет АН-24 от конструкторского бюро "Антонов".

"Самолет АН-24 приобрели 10 лет назад на средства предприятия. Установлен на территории, прилегающей к аэропорту, и превращен в арт-объект. С тех пор самолет стал своеобразной яркой визитной карточкой аэропорта. Однако он требует творческого обновления", - говорится в сообщении.

Как указывают организаторы, к участию в конкурсе принимаются эскизы самолета, выполненные на ватмане, акварельной или тонированной бумаге формата А4, отправленные в отсканированном виде или выполненные в графическом редакторе, присланные в форматах png или jpeg, с описанием идеи проекта и технологии реализации.

Срок подачи заявок - до 1 августа 2021 года.