К 2050 году население Украины снизится до 36 млн, а с учетом эмиграции - 15-20 млн

Низкий уровень жизни породил в Украине массовую эмиграцию трудоспособного населения и снижение рождаемости. В результате ухудшения демографической ситуации Украина стоит перед угрозой дефолта. Через 10-15 лет это станет обычным делом, считает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.
По мнению Вернивского, Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций.
Он считает, что для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами.
По прогнозам ООН, только в результате природного уменьшения населения в стране в 2050 году будет проживать 36 млн человек.
Ранее сообщалось, что за десятилетие рождаемость в Украине упала на 40%. Прошлый год был худшим по рождаемости.
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