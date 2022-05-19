К 2050 году население Украины снизится до 36 млн, а с учетом эмиграции - 15-20 млн

08:54 15 августа Киев, Украина

Низкий уровень жизни породил в Украине массовую эмиграцию трудоспособного населения и снижение рождаемости. В результате ухудшения демографической ситуации Украина стоит перед угрозой дефолта. Через 10-15 лет это станет обычным делом, считает советник главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам Павел Вернивский.

"Эта проблема настолько острая, что из нее будут вытекать все остальные проблемы. В первую очередь рухнет Пенсионный фонд. Возрастет долговая нагрузка на каждого отдельного налогоплательщика, что увеличит риск дефолта", - считает эксперт.

По мнению Вернивского, Украина перестанет быть интересной своим внутренним рынком и уменьшится приток инвестиций.

Он считает, что для решения проблемы надо разбираться и с миграционными вопросами.

По прогнозам ООН, только в результате природного уменьшения населения в стране в 2050 году будет проживать 36 млн человек.

"Это без учета эмиграции. С учетом эмиграции, если тенденция сохранится, количество будет еще меньше - 15-20 млн", - считает специалист.

Ранее сообщалось, что за десятилетие рождаемость в Украине упала на 40%. Прошлый год был худшим по рождаемости.