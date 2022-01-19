К 2025 году в столице появится 5 станций метро в направлении Троещины
18:03 07 Сентябрь Киев, Украина
Глава столичного метро
политена Виктор Брагинский сообщил, что несмотря на всю предстоящую титаническую работу, через 5-6 лет правительство построит пять станций метро на Троещину.
Брагинский отметил, что после открытия Подольско-Воскресенского моста власти начнут работу по проектированию первых пяти станций метро в сторону Троещины, которые соединят правый и левый берег города.
Три станции планово построят на мосту, а поезда будут ездить в специальной зоне под ним.
"Под мостом, под его проезжей частью есть специальный лоток, где ходить поезда метро. А на самом мосту предусмотрены три станции ", - рассказал начальник метрополитена.
Также Брагинский добавил, что для осуществления задуманного властям понадобится около 5-6 лет.
"В следующем году мы приступим к разработке проектной документации. В 2022 году начнется строительство первой очереди - первых пяти станций. В среднем на строительство одной станции метро идет 1 год. Мы понимаем, что в течение 5-6 лет можно будет реализовать первую очередь этого проекта", - сказал глава КП "Киевский метрополитен".
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