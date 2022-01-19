К 2025 году в столице появится 5 станций метро в направлении Троещины

18:03 07 Сентябрь Киев, Украина

Глава столичного метро политена Виктор Брагинский сообщил, что несмотря на всю предстоящую титаническую работу, через 5-6 лет правительство построит пять станций метро на Троещину.



Брагинский отметил, что после открытия Подольско-Воскресенского моста власти начнут работу по проектированию первых пяти станций метро в сторону Троещины, которые соединят правый и левый берег города.



Три станции планово построят на мосту, а поезда будут ездить в специальной зоне под ним.

"Под мостом, под его проезжей частью есть специальный лоток, где ходить поезда метро. А на самом мосту предусмотрены три станции ", - рассказал начальник метрополитена.

Также Брагинский добавил, что для осуществления задуманного властям понадобится около 5-6 лет.