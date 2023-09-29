J&C Aero завершила модернизацию самолета президента Украины

Литовская компания J&C Aero успешно завершила проект модификации и обновления салона президентского самолета Украины Airbus A319 CJ, как было объявлено самой компанией.
J&C Aero приложила все усилия для успешной реализации этого масштабного проекта по реконструкции салона государственного воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Украина" и используемого для перевозки президента Украины. В ходе проекта инженеры компании разработали и внедрили необходимые изменения, чтобы интегрировать современную систему развлечений в полете (IFE) и совершенствование системы управления салоном самолета (CMS).
J&C Aero также успешно прошла сертификацию EASA для модификации салона представительского класса, что подтверждает соответствие работ новым стандартам STC (#10082618). Команда компании также активно участвовала в поставке и установке навигационной системы KA-BAND Satcom на борту самолета.
Кроме обновления технических систем, J&C Aero провела полное обновление интерьера самолета, включая перетяжку мебели для руководителей, внутреннюю обшивку, ковры, ламинат и другие элементы салона. Эти работы включали в себя изготовление обновленных деталей собственными силами J&C Aero, а также монтаж и техническое обслуживание, осуществленные компанией Magnetic MRO в аэропорту Таллинна (TLL) согласно разработанным J&C Aero инструкциям по техническому обслуживанию.
Несмотря на отсутствие информации о длительности проекта, генеральный директор J&C Aero, Лауринас Скукаускас, отметил его сложность и подчеркнул успешное завершение этой значимой задачи.
J&C Aero приложила все усилия для успешной реализации этого масштабного проекта по реконструкции салона государственного воздушного судна, принадлежащего авиакомпании "Украина" и используемого для перевозки президента Украины. В ходе проекта инженеры компании разработали и внедрили необходимые изменения, чтобы интегрировать современную систему развлечений в полете (IFE) и совершенствование системы управления салоном самолета (CMS).
J&C Aero также успешно прошла сертификацию EASA для модификации салона представительского класса, что подтверждает соответствие работ новым стандартам STC (#10082618). Команда компании также активно участвовала в поставке и установке навигационной системы KA-BAND Satcom на борту самолета.
Кроме обновления технических систем, J&C Aero провела полное обновление интерьера самолета, включая перетяжку мебели для руководителей, внутреннюю обшивку, ковры, ламинат и другие элементы салона. Эти работы включали в себя изготовление обновленных деталей собственными силами J&C Aero, а также монтаж и техническое обслуживание, осуществленные компанией Magnetic MRO в аэропорту Таллинна (TLL) согласно разработанным J&C Aero инструкциям по техническому обслуживанию.
Несмотря на отсутствие информации о длительности проекта, генеральный директор J&C Aero, Лауринас Скукаускас, отметил его сложность и подчеркнул успешное завершение этой значимой задачи.
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