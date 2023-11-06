Из-за забастовки польских перевозчиков на трех погранпунктах пропуска затруднено движение

Из-за забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пунктах пропуска затруднено движение для грузовиков со стороны Польши.
Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ).
Отмечается, что после 13.00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В ГПСУ добавили, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.
Отмечается, что после 13.00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В ГПСУ добавили, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.
Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила , что причина забастовки – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.
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