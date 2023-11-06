Из-за забастовки польских перевозчиков на трех погранпунктах пропуска затруднено движение

16:50 06 ноября Киев, Украина

Из-за забастовки польских перевозчиков сегодня, 6 ноября, на трех пунктах пропуска затруднено движение для грузовиков со стороны Польши.





Отмечается, что после 13.00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В ГПСУ добавили, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд. Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) Отмечается, что после 13.00 произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчевая", "Рава-Русская-Хребене". В ГПСУ добавили, что усложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд.

"Организаторы протеста планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили с грузами безопасного, гуманитарного характера, перевозящие животных, скоропортящиеся продукты и т.д.", — говорится в сообщении.

Ассоциация "Укравтопром" со ссылкой на Международную транспортную ассоциацию Украины отметила , что причина забастовки – чрезмерная конкуренция после либерализации международных перевозок между Украиной и странами ЕС.