Из-за вооруженной агрессии рф в Украине пострадали 627 детей

По состоянию на утро 4 мая более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии россии: жертв-детей за сутки не изменилось – 220. Возросло количество раненых – свыше 407.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения 6-летняя девочка.
Больше всего пострадало детей:
- в Донецкой области - 139;
- Киевской - 115;
- Харьковской - 95;
- Черниговской - 68;
- Херсонской - 46;
- Николаевской - 43;
- Луганской - 37;
- Запорожской - 27;
- Сумской - 17;
- Житомирской – 15;
- в Киеве - 16.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
Также, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 1 584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.
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