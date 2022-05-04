Из-за вооруженной агрессии рф в Украине пострадали 627 детей

09:46 04 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 4 мая более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии россии: жертв-детей за сутки не изменилось – 220. Возросло количество раненых – свыше 407.





Об этом сообщает Офис генпрокурора.



В результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения 6-летняя девочка.



Больше всего пострадало детей:

в Донецкой области - 139;

Киевской - 115;

Харьковской - 95;

Черниговской - 68;

Херсонской - 46;

Николаевской - 43;

Луганской - 37;

Запорожской - 27;

Сумской - 17;

Житомирской – 15;

в Киеве - 16.

Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Также, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 1 584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.