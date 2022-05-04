Из-за вооруженной агрессии рф в Украине пострадали 627 детей

09:46 04 мая Киев, Украина

По состоянию на утро 4 мая более 627 детей пострадали в Украине в результате вооруженной агрессии россии: жертв-детей за сутки не изменилось – 220. Возросло количество раненых – свыше 407.

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

В результате артиллерийских обстрелов оккупантами пгт. Высокополье Херсонской области и попадание двух снарядов в жилой дом получила тяжелые ранения 6-летняя девочка.

Больше всего пострадало детей:
  • в Донецкой области - 139;
  • Киевской - 115;
  • Харьковской - 95;
  • Черниговской - 68;
  • Херсонской - 46;
  • Николаевской - 43;
  • Луганской - 37;
  • Запорожской - 27;
  • Сумской - 17;
  • Житомирской – 15;
  • в Киеве - 16.
Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
 
Также, из-за ежедневных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 1 584 учебных заведения, 118 из них разрушены полностью.