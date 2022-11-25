Из-за войны в Украине ранены 849 детей — Офис Генпрокурора

В связи с вооруженной агрессией россии против Украины погибли по меньшей мере 440 детей, еще 849 получили ранения.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Херсонской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, и Днепропетровской - 32.
При этом из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.
В ОГПУ отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
В ОГПУ отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
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