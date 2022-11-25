Из-за войны в Украине ранены 849 детей — Офис Генпрокурора

10:18 25 ноября Киев, Украина

В связи с вооруженной агрессией россии против Украины погибли по меньшей мере 440 детей, еще 849 получили ранения.



Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 25 ноября 2022 года более 1289 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров 440 детей погибли и более 849 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Херсонской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, и Днепропетровской - 32.

"24 ноября в результате обстрела врагом г. Херсон получил ранение 11-летний мальчик. А в результате обстрела г. Берислав Херсонской области - 16-летняя девочка", - отмечается в сообщении.

При этом из-за бомбардировок и обстрелов вооруженными силами рф повреждено 2719 учебных заведений. 332 из них разрушены полностью.



В ОГПУ отметили, что эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.