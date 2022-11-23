Из-за войны в Украине погибли 438 детей — Офис Генпрокурора

10:06 23 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает Офис генерального прокурора. В результате вооруженной агрессии россии против Украины погибли по меньшей мере 438 детей, еще 841 получил ранения.Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По состоянию на утро 23 ноября 2022 года более 1279 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии российской федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 438 детей погибли и более 841 получили ранения разной степени тяжести", — говорится в сообщении.

В частности, из-за российских обстрелов Запорожской области в ночь на 23 ноября погиб младенец.

"23 ноября в результате обстрела войсками рф родильного отделения Вольнянской больницы Запорожской области погиб младенец", - рассказали в Офисе генпрокурора.

Кроме того, 22 ноября в результате российских обстрелов Херсона получили ранения двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.



В ОГПУ отметили, что цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.



По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64 и Днепропетровской - 32.