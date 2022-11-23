Из-за войны в Украине погибли 438 детей — Офис Генпрокурора

В результате вооруженной агрессии россии против Украины погибли по меньшей мере 438 детей, еще 841 получил ранения.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
В частности, из-за российских обстрелов Запорожской области в ночь на 23 ноября погиб младенец.
Кроме того, 22 ноября в результате российских обстрелов Херсона получили ранения двое мальчиков в возрасте 10 и 13 лет.
В ОГПУ отметили, что цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64 и Днепропетровской - 32.
В ОГПУ отметили, что цифры не окончательные, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 424, Харьковской - 266, Киевской - 117, Николаевской - 77, Запорожской - 76, Черниговской - 68, Херсонской - 67, Луганской - 64 и Днепропетровской - 32.
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