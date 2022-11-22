Из-за войны погибли или получили ранения 16,7 тысячи гражданских украинцев — ООН

По состоянию на конец ноября в связи с российским вторжением в Украину в целом погибли или получили ранения около 16,7 тысяч гражданских украинцев.
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 21 ноября.
Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 21 ноября.
Среди них 6595 погибших и 10 189 раненых гражданских, в том числе детей. По данным ООН, в большинстве случаев жертвами конфликта являются мужчины.
В список входят жители как районов, остающихся под оккупацией российских войск, так и жителей подконтрольной ВСУ территории.
Большинство потерь, зафиксированных среди гражданских, вызвано применением взрывного оружия неизбирательного поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.
В ООН отмечают, что реальное количество потерь среди гражданских в Украине значительно выше, поскольку из-за войны информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой.
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