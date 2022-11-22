Из-за войны погибли или получили ранения 16,7 тысячи гражданских украинцев — ООН

09:32 22 ноября Киев, Украина

По состоянию на конец ноября в связи с российским вторжением в Украину в целом погибли или получили ранения около 16,7 тысяч гражданских украинцев.



Об этом говорится в отчете Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, обнародованном 21 ноября.

"С 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 20 ноября 2022 года Управление Верховного комиссара ООН по правам человека зафиксировало 16 784 случая гибели или ранения гражданских лиц в Украине", — говорится в его тексте.

Среди них 6595 погибших и 10 189 раненых гражданских, в том числе детей. По данным ООН, в большинстве случаев жертвами конфликта являются мужчины.



В список входят жители как районов, остающихся под оккупацией российских войск, так и жителей подконтрольной ВСУ территории.



Большинство потерь, зафиксированных среди гражданских, вызвано применением взрывного оружия неизбирательного поражения, в том числе тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетных и авиаударов.



В ООН отмечают, что реальное количество потерь среди гражданских в Украине значительно выше, поскольку из-за войны информация из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, поступает с задержкой.