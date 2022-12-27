Из-за военного положения дополнительных выходных на Новый год и Рождество не будет

Обычно январь – это период новогодних праздников и дополнительных выходных. В 2023 году из-за полномасштабной войны россии против Украины и введенного военного положения дополнительные выходные отменены.
Об этом говорится в Кодексе законов о труде.
Согласно части шестой ст. 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения не применяются нормы, которыми установлены праздничные и нерабочие дни.
До введения военного положения, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на следующий после праздничного. То есть выходные 1 и 7 января в 2023 году должны быть перенесены на понедельники 2 и 9 января, но будут обычными рабочими днями.
В то же время график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Поэтому соблюдать ли прошлогодние правила и не работать в понедельник 2 и 9 января – каждый руководитель предприятия или работодатель решают самостоятельно.
Что касается работы банков, то, по сообщению НБУ, банки не будут работать 31 декабря, 1, 7 и 8 января включительно.
Напомним, Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.
Об этом говорится в Кодексе законов о труде.
Согласно части шестой ст. 6 Закона "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" в период действия военного положения не применяются нормы, которыми установлены праздничные и нерабочие дни.
До введения военного положения, если праздничный день совпадает с выходным, он переносится на следующий после праздничного. То есть выходные 1 и 7 января в 2023 году должны быть перенесены на понедельники 2 и 9 января, но будут обычными рабочими днями.
В то же время график работы и время отдыха устанавливает работодатель. Поэтому соблюдать ли прошлогодние правила и не работать в понедельник 2 и 9 января – каждый руководитель предприятия или работодатель решают самостоятельно.
Что касается работы банков, то, по сообщению НБУ, банки не будут работать 31 декабря, 1, 7 и 8 января включительно.
Напомним, Верховная рада продлила срок действия военного положения и общей мобилизации до 19 февраля 2023 года.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии