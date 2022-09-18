Из-за суицидальной интернет-игры чуть не погибла 11-летняя девочка - СМИ

13:07 18 сентября Киев, Украина

В соседней Словакии из-за суицидальной интернет-игры чуть не погибла 11-летняя девочка из Закарпатья. Ребенок порезал себе руки ножницами, выполняя просьбу неизвестного, назвавшегося Кириллом из россии. Об этом Голосу Карпат рассказала мать девочки.

По словам матери, несколько месяцев назад они с дочерью переехали из Ужгорода в Словакию. Ребенок хорошо адаптировался, пошел в школу, вел себя хорошо. Никаких нареканий на поведение ребенка не было. Дочка играла в Интернет-игры онлайн, создав маленький чат с товарищами. Впрочем, в последние дни девочка начала бояться ложиться спать.

Как оказалось, в этот чат добавился бот, начавший склонять 11-летнего ребенка к самоубийству. Ребенок ждал, пока мама уснет, а затем, ночью, чтобы самому не уснуть, играла в те же онлайн игры со своими друзьями из Украины и родного Закарпатья.

У близких друзей, к слову, девочка просила о помощи, но не решалась рассказать, в чем дело, потому что боялась не только за свою жизнь.

Девочка якобы влюбилась в пользователя по имени Кирилл. Позже он рассказал, что живет и родом из россии и предложил перейти на общение в личные сообщения. Убедившись, что девочка ему доверяет, последний стал просить ее совершить определенные поступки, которые несли вред ее здоровью, при этом, запугивая ребенка неотвратимой смертью в случае невыполнения "просьбы".

Девочка долго молчала и скрывала все от родителей и родных. Однако порезанные руки скрыть не смогла.

Мать девочки сразу забила тревогу и предупредила об опасности всех родителей, дети которых могли общаться в этом чате.

Как оказалось, Синий кит - суицидальная игра, изменившая тактику и, переименовавшись в Красную сову, снова склоняет к самоубийству детей, добавляясь даже в небольшие группы, созданные для общения теми же детьми в Телеграмме и Вайбере. Следовательно, родителям следует быть внимательными и следить за тем, что делают их дети в сети.

Напомним, летом в Одессе 11-летняя девочка выпала из окна. Ребенок умер в карете скорой помощи по дороге в больницу. Полицейские в квартире обнаружили предсмертную записку.