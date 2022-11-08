Из-за роста потребления в ряде областей применяются аварийные отключения энергии

Утром 8 ноября в ряде регионов Украины применяются аварийные отключения электроэнергии из-за роста потребления электричества населением на фоне похолодания.
Об этом сообщает пресс- служба "Укрэнерго".
Об этом сообщает пресс- служба "Укрэнерго".
В Укрэнерго отметили, что дополнительная нагрузка на электросеть увеличивает угрозу аварий, не менее сложных, чем те, что были вызваны российскими обстрелами.
При этом плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям в конкретных регионах должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго).
В компании также рассказали, что ремонтные и восстановительные работы энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно.
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