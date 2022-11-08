Из-за роста потребления в ряде областей применяются аварийные отключения энергии

11:19 08 ноября Киев, Украина





Об этом сообщает пресс- служба Утром 8 ноября в ряде регионов Украины применяются аварийные отключения электроэнергии из-за роста потребления электричества населением на фоне похолодания.Об этом сообщает пресс- служба "Укрэнерго"

"С 09:30 применены аварийные отключения в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Дополнительные ограничения потребления необходимы потому, что из-за похолодания растет потребление электроэнергии, что приводит к увеличению нагрузки на оборудование и дефицита электроэнергии в энергосистеме", - говорится в сообщении.

В Укрэнерго отметили, что дополнительная нагрузка на электросеть увеличивает угрозу аварий, не менее сложных, чем те, что были вызваны российскими обстрелами.



При этом плановые графики почасовых отключений в течение суток действуют по всей территории Украины. Более точную информацию по отключениям в конкретных регионах должен предоставить местный оператор распределительных сетей (облэнерго).



В компании также рассказали, что ремонтные и восстановительные работы энергетической инфраструктуры продолжаются круглосуточно.