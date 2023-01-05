Из-за российской агрессии в Украине пострадали уже 1329 детей

10:31 05 января Киев, Украина

Более 1329 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По состоянию на утро 5 января официальное число погибших детей не изменилось - 452. Возросло количество раненых - по меньшей мере 877.

Об этом свидетельствуют данные государственного портала розыска детей "Дети войны".

“Цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях”, – говорится в сообщении.

Больше всего пострадало детей на Донетчине - 429, Харьковщине - 268, Киевщине - 117, Херсонщине - 82, Николаевщине - 81, Запорожье - 81, Черниговщине - 68, Луганщине - 65, Днепропетровщине - 40.



Так, 4 января в результате артобстрела врагом села Веселое Херсонской области получил телесные повреждения 17-летний парень.



Кроме того, 13 876 украинских детей депортированы и 354 числятся пропавшими без вести. В то же время 8725 детей найдены, а 125 уже удалось вернуть.