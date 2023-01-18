Из-за российской агрессии в Украине погибли 459 детей

В результате российского вторжения в Украине погибли по меньшей мере 459 детей, еще 909 получили ранения.
Об этом 18 января сообщает Офис генпрокурора.
Об этом 18 января сообщает Офис генпрокурора.
В частности, стало известно еще о троих погибших детях в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре.
Также стало известно, что в результате обстрелов Мариуполя Донецкой области в марте 2022 года получили ранения девять детей от 5 до 17 лет.
По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.
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