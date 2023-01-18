Из-за российской агрессии в Украине погибли 459 детей

09:41 18 января Киев, Украина

В результате российского вторжения в Украине погибли по меньшей мере 459 детей, еще 909 получили ранения.

Об этом 18 января сообщает Офис генпрокурора.
"По состоянию на утро 18 января 2023 года более 1368 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения", — рассказали в ОГПУ.
В частности, стало известно еще о троих погибших детях в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре.
"Стало известно еще о троих погибших детях и троих раненых в результате ракетной атаки врага на жилой дом в г. Днепр 14 января. В настоящее время погибли 6 детей. 17 ранены", — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в результате обстрелов Мариуполя Донецкой области в марте 2022 года получили ранения девять детей от 5 до 17 лет.

По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.
"Эти цифры не окончательны. Продолжается работа по их установке в местах ведения боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях", - добавили в Офисе генпрокурора.