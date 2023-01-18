Из-за российской агрессии в Украине погибли 459 детей

09:41 18 января Киев, Украина





Об этом 18 января сообщает Офис генпрокурора. В результате российского вторжения в Украине погибли по меньшей мере 459 детей, еще 909 получили ранения.Об этом 18 января сообщает Офис генпрокурора.

"По состоянию на утро 18 января 2023 года более 1368 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии рф. По официальной информации ювенальных прокуроров 459 детей погибли и более 909 получили ранения", — рассказали в ОГПУ.

В частности, стало известно еще о троих погибших детях в результате попадания российской ракеты в многоквартирный дом в Днепре.

"Стало известно еще о троих погибших детях и троих раненых в результате ракетной атаки врага на жилой дом в г. Днепр 14 января. В настоящее время погибли 6 детей. 17 ранены", — говорится в сообщении.

Также стало известно, что в результате обстрелов Мариуполя Донецкой области в марте 2022 года получили ранения девять детей от 5 до 17 лет.



По данным прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 429, Харьковской - 269, Киевской - 117, Запорожской - 84, Херсонской - 83, Николаевской - 82, Черниговской - 68, Луганской - 66, Днепропетровской - 63.