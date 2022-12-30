Из-за российских обстрелов в энергетической инфраструктуре Украины сохраняются проблемы

16:25 30 декабря Киев, Украина

По состоянию на 30 декабря в работе энергетической инфраструктуры Украины сохраняются проблемы, связанные с генерацией электричества и его равномерным распределением.



Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко, сообщает пресс- служба Минэнерго.

"Основными проблемами на сегодняшний день остается дефицит производства электроэнергии, особенно в утренние и вечерние часы, а также ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей. Она не позволяет равномерно распределять имеющуюся электроэнергию среди всех операторов систем распределения", — отметил чиновник.

При этом глава Госэнергонадзора Руслан Слободян отметил, что в некоторых случаях даже при наличии определенных резервов генерирующей мощности в некоторых областях или при восстановлении и включении поврежденного оборудования электростанций передать всю доступную генерирующую мощность потребителям оказывалось проблематичным.

"Ограниченная пропускная способность высоковольтных электрических сетей не позволяет равномерно распределять имеющуюся энергию среди всех операторов систем распределения на местном уровне. Ведь потребитель получает электроэнергию не только от ближайшей электростанции. И аварийная ситуация на производственных мощностях, например где-то на западе страны, уменьшает количество производимой электроэнергии, что отражается посредством ограничений электроснабжения в других регионах", — подчеркнул чиновник.

По его словам, Госэнергонадзор продолжает осмотры поврежденных объектов электросетей для формирования запросов соответствующего оборудования.

"Также осуществляются мониторинги прохождения отопительного сезона, формирование аварийных запасов оборудования и топлива, выполнение планов расчистки трасс воздушных линий электропередачи с целью надежного энергоснабжения потребителей. Кроме того, Госэнергонадзор с участием НКРЭКУ и СБУ проверяет составление и выполнение операторами систем распределения графиков", - добавил Слободян.

Чиновник рассказал, что по результатам этих проверок удалось выявить 330 нарушений со стороны операторов систем распределения. Нарушения зафиксированы во всех регионах страны.



При этом наибольшее количество нарушений выявили в ЧАО "Волыньоблэнерго", ЧАО "ДТЭК Киевские региональные электросети" и АО "ДТЭК Одесские электросети". Меньше всего нарушений зафиксировано в АО "Прикарпатьеоблэнерго", ЧАО "Кировоградоблэнерго" и ПАО "Черкассыоблэнерго".



Энергетики заявляют, что обнаружение нарушений уже дает положительные результаты, связанные с графиками отключений.