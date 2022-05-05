Из-за пожаров в Европе погода в Украине становится все более неустойчивой

Бушующие пожары на территории трех европейских стран делают погоду в Украине более неустойчивой и сложной в прогнозировании.
Об этом говорится в посте Украинского гидрометцентра в Фейсбуке.
В подтверждение здесь приводят такой факт: грозовые очаги появились над Житомирщиной и перемещаются сейчас через Киевщину и Черниговщину на восток. Угрозы они не представляют, только образуются небольшие кратковременные грозы, однако их не спрогнозировала ни одна метеорологическая модель.
При этом метеорологи отмечают, что на востоке и юго-востоке нашей страны хорошо видна мощная облачная система на том же фронте, который предопределял непогоду в Украине вчера.
Как сообщалось, по предварительным прогнозам, в течение 5-7 августа вдоль западных границ Украины будет перемещаться активный циклон под названием Henri, который 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии