Из-за пожаров в Европе погода в Украине становится все более неустойчивой

06:53 04 августа Киев, Украина

Бушующие пожары на территории трех европейских стран делают погоду в Украине более неустойчивой и сложной в прогнозировании.

Об этом говорится в посте Украинского гидрометцентра в Фейсбуке.

"Катастрофические пожары в Турции, Греции и Италии влияют на погоду, она становится более неустойчивой и сложной в прогнозировании", - заявили в Укргидрометцентре.

В подтверждение здесь приводят такой факт: грозовые очаги появились над Житомирщиной и перемещаются сейчас через Киевщину и Черниговщину на восток. Угрозы они не представляют, только образуются небольшие кратковременные грозы, однако их не спрогнозировала ни одна метеорологическая модель.

"Поскольку они образовались на особой "линии сходимостей"- полосе в атмосфере, где на высоте встречаются ветры противоположных направлений, эти участки не видит ни одна расчетная модель, которая имеется в наших гаджетах. За такими процессами метеорологи следят преимущественно с помощью спутниковых снимков", - подчеркнули синоптики.

При этом метеорологи отмечают, что на востоке и юго-востоке нашей страны хорошо видна мощная облачная система на том же фронте, который предопределял непогоду в Украине вчера.

"Здесь и грозы, и ливни. На Донетчине даже локальный ливень достиг интенсивности 34 мм за 1 час. Но процесс уже отступает, двигаясь на северо-восток", - добавили в Укргидрометцентре.

Как сообщалось, по предварительным прогнозам, в течение 5-7 августа вдоль западных границ Украины будет перемещаться активный циклон под названием Henri, который 4 августа сформируется над Адриатическим морем и в дальнейшем будет смещаться на северо-восток, то есть в сторону западной Украины.