Из-за похолодания в Киеве отложено завершение отопительного сезона

"В связи с тем, что в столице в последующие дни сохраняется прохладная погода и среднесуточная температура ниже +8 градусов, отключение тепла в Киеве вынуждены отложить на несколько дней. В частности, в среду ночью температура опустится до -1 градуса и возможен снег, а в четверг температура в ночное время будет держаться на отметке 0 градусов", - указывается в сообщении.