Из-за похолодания в Киеве отложено завершение отопительного сезона

Решение об отключении тепла принимается, когда среднесуточная температура поднимается и держится в течении 3-х дней выше +8 градусов.
В связи с похолоданием завершение отопительного сезона в Киеве было отложено на несколько дней, согласно прогнозам синоптиков, отключение отопления в столице можно будет начать 10 апреля, сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
Также на решение повлияло усиление карантинных ограничений, в связи с которыми часть киевлян будет работать дистанционно из дома.
Как сообщалось, завершение отопительного сезона в Киеве должно было начаться в понедельник, 5 апреля. Ожидалось, что в течение пяти дней теплоснабжение в столице будет полностью отключено.
При этом социальные объекты - больницы, детские сады и школы - будут отключаться только по соответствующим заявкам руководителей учреждений.
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