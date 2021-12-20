Из-за похолодания в Киеве открыли более 40 пунктов обогрева

В связи со значительным похолоданием, которое идет в столицу, власти развернули 40 пунктов обогрева, сообщает в Киевская Госгородминистрация (КГГА).
Пункты открыты в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах соцобслуживания. Список адресов можно просмотреть по ссылке. В пункты, как утверждают чиновники, может обратиться любой нуждающийся, где ему предоставят первую медпомощь, а несколько центров имеют банки одежды, где можно получить теплую одежду и обувь.
Обустроят пункты обогрева и в палатках возле вокзалов в Дарницком и в Соломенском районах, а также на территории парка Привокзальный.
В начале текущего года, по данным активистов, в результате переохлаждения в Киеве умерли, по меньшей мере, пять бездомных. Большое внимание к проблемам бездомных в столице зимой привлекла также история мужчины по имени Аптар, работавшего дворником в Борщаговском районе. Гражданин Индии, неофициально работавший в ЖЭКе, замерз насмерть 15 января. За неделю до этого Аптара забрали в больницу, однако по возвращении он увидел, что дверь подвала, где он ночевал, была закрыта.
Напомним, что недавно в Львове бездомная женщина погибла от переохлаждения на улице.
Пункты открыты в помещениях коммунальных предприятий, больницах и территориальных центрах соцобслуживания. Список адресов можно просмотреть по ссылке. В пункты, как утверждают чиновники, может обратиться любой нуждающийся, где ему предоставят первую медпомощь, а несколько центров имеют банки одежды, где можно получить теплую одежду и обувь.
Обустроят пункты обогрева и в палатках возле вокзалов в Дарницком и в Соломенском районах, а также на территории парка Привокзальный.
В начале текущего года, по данным активистов, в результате переохлаждения в Киеве умерли, по меньшей мере, пять бездомных. Большое внимание к проблемам бездомных в столице зимой привлекла также история мужчины по имени Аптар, работавшего дворником в Борщаговском районе. Гражданин Индии, неофициально работавший в ЖЭКе, замерз насмерть 15 января. За неделю до этого Аптара забрали в больницу, однако по возвращении он увидел, что дверь подвала, где он ночевал, была закрыта.
Напомним, что недавно в Львове бездомная женщина погибла от переохлаждения на улице.
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