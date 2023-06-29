Из-за погоды и российских обстрелов в семи областях отключали свет

12:30 29 июня Киев, Украина

В результате ухудшения погодных условий и обстрелов со стороны российских агрессоров, отключение электроэнергии было зафиксировано в семи областях Украины и Киеве.

Об этом сообщает Минэнерго в четверг, 29 июня.



Так, в результате грозового шторма без света временно оставались потребители 90 населенных пунктов в трех областях: Днепропетровской (64 населенных пункта), Донецкой (17), Киевской (9) и в Киеве – более 5 тысяч потребителей.



Из-за обстрелов без света остались 16 населенных пунктов в Донецкой области, часть потребителей в Днепропетровской, Херсонской, Харьковской, Сумской и Черниговской областях.



Также обесточены две шахты, все шахтеры выведены на поверхность.



Продолжается фиксация и ликвидация последствий наводнения, возникшего из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС. В Херсоне без света остаются 13,5 тысяч потребителей.



Ремонтные бригады энергетиков работают там, где это позволяет ситуация безопасности. За минувшие сутки подключены более 13 тысяч потребителей.



Вместе с тем электроэнергии, производимой украинскими электростанциями, вполне достаточно для покрытия потребностей потребителей. Дефицита нет.