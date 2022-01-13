Из-за COVID изменены условия зачисления в первые классы

Зачисление детей в первые классы в 2021 году будет происходить с определенными условиями. Кроме того, дату приема заявлений будет определять каждый регион самостоятельно.
Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.
По информации ведомства в условия учебного года 2021-2022 запрещено вступительные конкурсы, мероприятия для проверки знаний, умений и навыков или иных компетенций ребенка. Разрешено их проведение только в специализированных учебных заведениях или частных школах.
По информации ведомства в условия учебного года 2021-2022 запрещено вступительные конкурсы, мероприятия для проверки знаний, умений и навыков или иных компетенций ребенка. Разрешено их проведение только в специализированных учебных заведениях или частных школах.
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