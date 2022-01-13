Из-за COVID изменены условия зачисления в первые классы

12:01 29 Апрель Киев, Украина

Зачисление детей в первые классы в 2021 году будет происходить с определенными условиями. Кроме того, дату приема заявлений будет определять каждый регион самостоятельно.

Об этом в четверг, 29 апреля, сообщает пресс-служба Министерства образования Украины.



По информации ведомства в условия учебного года 2021-2022 запрещено вступительные конкурсы, мероприятия для проверки знаний, умений и навыков или иных компетенций ребенка. Разрешено их проведение только в специализированных учебных заведениях или частных школах.

"Родители смогут подавать документы для поступления ребенка в школу по электронной почте и без электронной цифровой подписи", - сказано в сообщении.







