Из-за боевых действий и непогоды сотни населенных пунктов в Украине остались без электроэнергии

11:54 09 августа Киев, Украина

Почти 500 населенных пунктов Украины остались без электроэнергии из-за непогоды и российских обстрелов. Восстановление энергоснабжения в ряде населенных пунктов требует обеспечения безопасности и согласования с военными.

Об этом сообщает пресс-служба Укрэнерго

"Из-за боевых действий в общей сложности обесточенными остаются 425 населенных пунктов. Восстановление питания происходит при ситуации с безопасностью и с разрешения военных", – говорится в сообщении.

Также света нет в 43 населенных пунктах из-за непогоды. Отключение в Днепропетровской, Кировоградской, Сумской и Черниговской областях. Сейчас там идет восстановление питания.



В Укрэнерго отметили, что вчера, 8 августа, максимум потребления по сравнению с понедельником снизился на 4% из-за уменьшения жары.

"Для энергосистемы это мощность около двух тепловых энергоблоков, которые не пришлось дополнительно включать, что позволило сэкономить ресурсы", - сообщили в компании и напомнили, что в августе наибольшее количество энергоблоков в ремонтах, поэтому возможности производства электроэнергии ограничены.

Сегодня осуществляется импорт электроэнергии из Словакии почти в течение всех суток с максимальной мощностью до 350 МВт, а также с 9:00 до 10:00 и с 17:00 до 23:00 из Молдовы до 208 МВт. Экспорт не ведется.



Также сообщается, что энергетики восстановили часть оборудования на двух подстанциях в южном регионе. Во время массированных обстрелов осенью прошлого года враг атаковал каждую из этих подстанций минимум дважды. В общей сложности прилетело девять ракет и дронов, нанеся значительные повреждения ключевому оборудованию. Частичное обновление оборудования повысило надежность передачи электроэнергии по магистральным сетям для потребителей.