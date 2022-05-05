Из-за COVID ушел из жизни бывший премьер Украины Евгений Марчук

Коронавирус, обостривший заболевания и спровоцировавший острую сердечно-легочную недостаточность, унес жизнь бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 августа.
Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.
Марчук был первым главой Службы безопасности Украины в 1991—1994 годах, а с 1995 по 1996 гг. занимал пост премьер-министра страны.
В 2003—2004 политик возглавлял Минобороны.
С 2015 года до мая 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе. Он работал в подгруппе по вопросам безопасности.
В 2003—2004 политик возглавлял Минобороны.
С 2015 года до мая 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе. Он работал в подгруппе по вопросам безопасности.
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