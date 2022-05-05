Из-за COVID ушел из жизни бывший премьер Украины Евгений Марчук

11:04 05 августа Киев, Украина

Коронавирус , обостривший заболевания и спровоцировавший острую сердечно-легочную недостаточность, унес жизнь бывшего премьер-министра Украины Евгения Марчука.



Об этом сообщает пресс-служба СБУ в четверг, 5 августа.

"Сегодня на 81-м году жизни умер украинский государственный деятель, первый председатель Службы безопасности Украины Евгений Кириллович Марчук. Коронавирусная болезнь обострила заболевания, которыми он страдал, и спровоцировала острую сердечно легочную недостаточность", - говорится в сообщении.

Президент Владимир Зеленский выразил соболезнования семье и близким Марчука.

"Не стало генерала Евгения Марчука. Всю свою жизнь он посвятил защите национальных интересов Украины. Благодаря в том числе его усилиям в ТКГ на Донбассе был установлен режим тишины, сохраняется до сих пор. Его опыт - неоценим. Искренние соболезнования семье и близким. Вечная память", - написал Зеленский в Twitter.

Марчук был первым главой Службы безопасности Украины в 1991—1994 годах, а с 1995 по 1996 гг. занимал пост премьер-министра страны.



В 2003—2004 политик возглавлял Минобороны.



С 2015 года до мая 2019-го Марчук представлял Украину в Трехсторонней контактной группе в Минске по урегулированию конфликта на Донбассе. Он работал в подгруппе по вопросам безопасности.