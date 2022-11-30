Изумруд, пролежавший на дне океана почти 400 лет, продают, чтобы помочь Украине

17:45 30 ноября Киев, Украина

7 декабря на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке продадут кольцо с изумрудом весом 6,25 карата. Обручальное кольцо станет первым ювелирным изделием на торгах, средства от продажи которого пойдут на гуманитарные нужды в Украине.

"Хотя для нас уже традиция выставлять чрезвычайные драгоценности исторического и королевского происхождения, не каждый день мы предлагаем давно утраченные сокровища из морских глубин", - говорят в аукционном доме.

Обладательница изумруда - 81-летняя американская филантропка, писательница и наследница сети отелей Sheraton Митке Пердью. Драгоценный камень украшал перстень, подаренный ей покойным мужем Фрэнком.

"Мой покойный муж был величайшим филантропом, которого я когда-либо знала, и я была уверена, что он был бы доволен таким использованием своего подарка", - рассказала Пердью.

Этим летом Митке побывала в Украине и была поражена увиденным. Вернувшись домой, она решила продать любимую драгоценность на аукционе и передать деньги на гуманитарные нужды в Украине.

"Я провела там пять дней. Моя первая ночь была в бомбоубежище, поэтому она была насыщенной, но я вернулась с безграничным увлечением народом Украины, его силой, стойкостью и мужеством", - отметила она.

И добавила: "Я никогда не буду жалеть о том, что выставила этот камень на аукцион".



В 1960-х годах водолаз Мел Фишер с командой обнаружили затонувший в 1622 году корабль "Нуэстра-Сеньора-де-Аточа" у побережья Флориды, а позже смогли достать клад. Кроме упомянутого изумруда, на корабле удалось найти 180 000 серебряных монет, 24 тонны боливийского серебра, 125 золотых слитков и коллекцию венесуэльских жемчужин. Остальные изумруды с затонувшего корабля выставили на аукцион в 2017 году.