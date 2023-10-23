Израиль удалит из школьной программы упоминания о Грете Тунберг

15:02 23 октября Киев, Украина

Министерство образования Израиля приняло решение изъять из школьных материалов упоминания о шведской экоактивистке Грете Тунберг после ее поддержки Палестины и сектора Газа.

Об этом сообщил израильский информационно новостной портал Ynet.

"Эта позиция лишает ее права быть образцом нравственных и образовательных ценностей, и она больше не может служить примером для подражания и воспитания для израильских учеников", - заявили в министерстве.

Ранее Тунберг публично высказалась в поддержку палестинцев и провела акцию в поддержку Палестины и сектора Газа.

На своей странице в соцсети X (ранее Twitter) она выразила мнение, что "миру необходимо высказаться и призвать к немедленному прекращению огня, справедливости и свободы для палестинцев и всех пострадавших граждан" после обострения ситуации вокруг Сектора Газа.

Активистка опубликовала фото, на котором она вместе с подругами держит в руках плакаты с надписями "Свободу Палестине", "Поддержите Газу", "Климатическая справедливость сейчас".