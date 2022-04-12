Израиль реализовал проект по очистке колодцев на Донбассе

Жители некоторых населенных пунктов Донбасса страдают от перебоев с водой, благодаря помощи Израильского агентства MASHAV, реализован проект по очистке колодцев.
Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.
Так, сегодня обновленные колодцы открыли в поселках Зайцево и Кодема Донецкой области.
Проект по очистке колодцев профинансировало Израильское агентство международного сотрудничества MASHAV, поскольку жители населенных пунктов с ограниченным доступом страдают из-за перебоев в водоснабжении и недостатка санитарно-гигиенических услуг.
Так, сегодня обновленные колодцы открыли в поселках Зайцево и Кодема Донецкой области.
Проект по очистке колодцев профинансировало Израильское агентство международного сотрудничества MASHAV, поскольку жители населенных пунктов с ограниченным доступом страдают из-за перебоев в водоснабжении и недостатка санитарно-гигиенических услуг.
В проекте также принимали участие посольство Израиля и гуманитарная миссия "Пролісок".
Деятельность агентства международного сотрудничества MASHAV имеет несколько направлений в сферах, где Израиль является лидером - сельское хозяйство, общество, образование, охрана здоровья и окружающей среды.
Деятельность агентства международного сотрудничества MASHAV имеет несколько направлений в сферах, где Израиль является лидером - сельское хозяйство, общество, образование, охрана здоровья и окружающей среды.
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