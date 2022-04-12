Израиль реализовал проект по очистке колодцев на Донбассе

08:37 18 ноября Киев, Украина

Жители некоторых населенных пунктов Донбасса страдают от перебоев с водой, благодаря помощи Израильского агентства MASHAV, реализован проект по очистке колодцев.

Об этом сообщает посольство Израиля в Украине.



Так, сегодня обновленные колодцы открыли в поселках Зайцево и Кодема Донецкой области.



Проект по очистке колодцев профинансировало Израильское агентство международного сотрудничества MASHAV, поскольку жители населенных пунктов с ограниченным доступом страдают из-за перебоев в водоснабжении и недостатка санитарно-гигиенических услуг.

"Всегда приятно кому-то помочь, но в данном случае мы смогли помочь поселкам Восточной Украины. Мы и MASHAV отремонтировали 8 колодцев, которые позволили сельчанам получить чистую питьевую воду", - сообщил посол Джоэл Лион в своем Facebook.

В проекте также принимали участие посольство Израиля и гуманитарная миссия "Пролісок".



Деятельность агентства международного сотрудничества MASHAV имеет несколько направлений в сферах, где Израиль является лидером - сельское хозяйство, общество, образование, охрана здоровья и окружающей среды.