Израиль обновил правила въезда в страну для граждан Украины

Минздрав Израиля ужесточил правила на въезд в страну. Пересечь израильскую границу можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного в течение последних 72 часов.
Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Израиле.
ПЦР-тест будут требовать и у тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавируса.
Также для получения разрешения на въезд в страну потребуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Граждане, у которых есть израильский COVID-паспорт или справка о том, что человек переболел коронавирусом, в изоляции не нуждаются.
Медицинскую декларацию, разрешение на въезд, результаты теста и другие документы следует распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Человек с подтвержденным на данный момент COVID-диагнозом в самолет не допускается.
Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).
Если гражданин покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции, не имея специального разрешения, в следующий раз он в страну допущен не будет.
Также для получения разрешения на въезд в страну потребуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусной инфекцией.
Отмечается, что необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Граждане, у которых есть израильский COVID-паспорт или справка о том, что человек переболел коронавирусом, в изоляции не нуждаются.
Медицинскую декларацию, разрешение на въезд, результаты теста и другие документы следует распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.
Человек с подтвержденным на данный момент COVID-диагнозом в самолет не допускается.
Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).
Если гражданин покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции, не имея специального разрешения, в следующий раз он в страну допущен не будет.
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