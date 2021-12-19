Израиль обновил правила въезда в страну для граждан Украины

11:56 08 Апрель Киев, Украина

Минздрав Израиля ужесточил правила на въезд в страну. Пересечь израильскую границу можно будет только при наличии отрицательного ПЦР-теста , сделанного в течение последних 72 часов.

Об этом сообщается на сайте посольства Украины в Израиле.

"Иностранные граждане, желающие въехать в Израиль, должны заранее подать заявку на въезд в израильское дипломатическое или консульское учреждение по месту жительства иностранца", - говорится в сообщении.

ПЦР-тест будут требовать и у тех, кто имеет сертификат о вакцинации от COVID-19 или документ о выздоровлении от коронавируса.



Также для получения разрешения на въезд в страну потребуется действующий медицинский страховой полис, покрывающий расходы в случае заболевания коронавирусной инфекцией.



Отмечается, что необходимо будет соблюдать самоизоляцию в течение 14 дней. Граждане, у которых есть израильский COVID-паспорт или справка о том, что человек переболел коронавирусом, в изоляции не нуждаются.



Медицинскую декларацию, разрешение на въезд, результаты теста и другие документы следует распечатать и иметь при себе для предъявления компетентным органам Израиля.



Человек с подтвержденным на данный момент COVID-диагнозом в самолет не допускается.



Иностранец, который въезжает в Израиль (который вылечился от COVID-19 или прошел вакцинацию) должен выполнять требования Минздрава Израиля, включая серологический тест и электронный браслет (финансируется за счет иностранца).



Если гражданин покинет территорию Израиля до истечения установленного срока самоизоляции, не имея специального разрешения, в следующий раз он в страну допущен не будет.