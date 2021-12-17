Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемым продлили арест

Журналист, взявшаяся подробно освещать историю изнасилованной полицейскими Маши Погребицкой, сообщила о еще одной маленькой победе правосудия и справедливости.
Маша Ефросинина рассказала о маленькой победе в деле об изнасиловании в Кагарлыке
В начале июля Маша Ефросинина объявила, что берет под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке Нелю Погребицкую и будет освещать ее историю в публичном пространстве. Двадцать дней спустя телеведущая поделилась в Instagram первыми успехами в деле и рассказала о состоянии 26-летней женщины, которую в течение 7 часов «насиловали как половым образом, так и разными предметами».
Их не выпустили под домашний арест, чего боялись адвокаты Нели, — рассказала Ефросинина в Instagram. - Поведение их в суде было весьма оригинальным. Один из них, по имени Николай [Кузив], возмущался очень сильно, почему это дело получило национальный масштаб, ведь это «всего лишь маленькое недоразумение», которое очень быстро и легко решится. Второй [Сергей Сулима] был достаточно огорчен, давил на жалость в суде, говорил о том, что у него маленький ребенок, которого он не видит, находясь под стражей. Человек совершенно не переживает, что ребенок вырастет и всю жизнь будет в интернете читать о том, что его папа насиловал женщину зверски. И, как выяснилось в ходе следствия, насиловал и других жителей этой местности».
Телеведущая, которая также является Почетным Послом фонда ООН в области народонаселения, уверена, что продление заключения подсудимых - маленькая победа, которая позволит добиться справедливости.
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