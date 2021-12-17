Изнасилование в Кагарлыке: подозреваемым продлили арест

12:41 24 Июль Киев, Украина

Журналист, взявшаяся подробно освещать историю изнасилованной полицейскими Маши Погребицкой, сообщила о еще одной маленькой победе правосудия и справедливости. 
 
Маша Ефросинина рассказала о маленькой победе в деле об изнасиловании в Кагарлыке
 
В начале июля Маша Ефросинина объявила, что берет под опеку жертву изнасилования в Кагарлыке Нелю Погребицкую и будет освещать ее историю в публичном пространстве. Двадцать дней спустя телеведущая поделилась в Instagram первыми успехами в деле и рассказала о состоянии 26-летней женщины, которую в течение 7 часов «насиловали как половым образом, так и разными предметами».
Фото: Первая победа в деле об изнасиловании в Кагарлыке, подозреваемым продлили арест
«Пока дело держится в публичной огласке, органы будут понимать, что избавиться от него невозможно. Хотя адвокаты обвиняемых уверены, что они выйдут на свободу через 4—6 месяцев, на днях было продлено на 2 месяца решение о пребывании подсудимых под стражей.
 
Их не выпустили под домашний арест, чего боялись адвокаты Нели, — рассказала Ефросинина в Instagram. - Поведение их в суде было весьма оригинальным. Один из них, по имени Николай [Кузив], возмущался очень сильно, почему это дело получило национальный масштаб, ведь это «всего лишь маленькое недоразумение», которое очень быстро и легко решится. Второй [Сергей Сулима] был достаточно огорчен, давил на жалость в суде, говорил о том, что у него маленький ребенок, которого он не видит, находясь под стражей. Человек совершенно не переживает, что ребенок вырастет и всю жизнь будет в интернете читать о том, что его папа насиловал женщину зверски. И, как выяснилось в ходе следствия, насиловал и других жителей этой местности».
Фото: Первая победа в деле об изнасиловании в Кагарлыке, подозреваемым продлили арест
Телеведущая, которая также является Почетным Послом фонда ООН в области народонаселения, уверена, что продление заключения подсудимых - маленькая победа, которая позволит добиться справедливости.
 
«Сейчас до сих пор идут экспертизы, перекрестные допросы, детектор лжи, который проходят и подозреваемые, и Неля. За нее борются адвокаты, ей помогают благотворительные фонды, которые нашли ей социальную квартиру и лекарства, прописанные в связи с особенностями ее здоровья после инцидента. Мы с друзьями обследовали ее у профессионалов в хорошей клинике, и сейчас она будет получать терапию. Неля в хорошем настроении, уже не так растеряна», — рассказала Ефросинина.