Изменились правила повторного въезда в Польшу для украинцев

Украинским беженцам во время пересечения границы с Польшей необходимо предъявлять diia.pl., чтобы не потерять статус PESEL UKR.
Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.
Впрочем, это возможно, только если поездка на Родину длилась менее 30 дней, в случае превышения этого срока статус теряется автоматически.
Впрочем, это возможно, только если поездка на Родину длилась менее 30 дней, в случае превышения этого срока статус теряется автоматически.
В Посольстве подчеркнули, что если беженец возвращается в Польшу и не показывает на границе diia.pl или не говорит, что хочет воспользоваться соответствующим спецуставом, лицо может лишиться льгот. Причина в том, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR и связан с многочисленными социальными правами.
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