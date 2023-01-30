Изменились правила повторного въезда в Польшу для украинцев

17:47 30 января Киев, Украина

Украинским беженцам во время пересечения границы с Польшей необходимо предъявлять diia.pl., чтобы не потерять статус PESEL UKR.

Об этом сообщили в Посольстве Украины в Польше.



Впрочем, это возможно, только если поездка на Родину длилась менее 30 дней, в случае превышения этого срока статус теряется автоматически.

"Во избежание потери статуса PESEL UKR в связи с выездом с территории Польши на срок менее 30 дней иностранец, возвращающийся в Польшу, должен сообщить сотруднику Пограничной службы, осуществляющему паспортный контроль, о намерении въехать в связи с использованием права временной защиты в Польше и каждый раз показывать электронный документ diia.pl (даже если иностранец едет на работу в Польшу или в других целях, но при этом он будет пользоваться защитой в Польше)", - сказано в сообщении.

В Посольстве подчеркнули, что если беженец возвращается в Польшу и не показывает на границе diia.pl или не говорит, что хочет воспользоваться соответствующим спецуставом, лицо может лишиться льгот. Причина в том, что данные иностранца не будут включены в реестры, на основе которых предоставляется статус PESEL UKR и связан с многочисленными социальными правами.