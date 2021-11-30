Изменения в Воздушном кодексе: подорожают авиабилеты

Согласно новому Воздушному кодексу, с каждого пассажира вылетающего из Украины будет взыматься сбор. Соответсвующий законопроект приняла Верховная Рада, в понедельник, 13 июля,
Документ был принят во втором чтении и теперь направится на подпись президенту. Согласно законопроекту, государственный сбор также будет взиматься за каждую тонну груза, отправленного из страны или прибывшего в украинский аэропорт. При этом, за возвращение в Украину авиарейсами гражданам не придется платить новый налог.
Отметим, авторы законопроекта отмечали, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии и Узбекистане.
Документ был принят во втором чтении и теперь направится на подпись президенту. Согласно законопроекту, государственный сбор также будет взиматься за каждую тонну груза, отправленного из страны или прибывшего в украинский аэропорт. При этом, за возвращение в Украину авиарейсами гражданам не придется платить новый налог.
Отметим, авторы законопроекта отмечали, что подобный сбор взимается в Испании, Великобритании, Франции, Германии, Австрии, США, Китае, Австралии и Узбекистане.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии