Изменение правил пересечения линии соприкосновения

12:08 23 Июнь Киев, Украина

На неподконтрольной территории Украины местные жители практически ежедневно сталкиваются с новыми трудностями.

В открытых источниках появилась информация, что «оккупационные администрации» ВОТ Донецкой и Луганской областей планируют изменить правила пересечения линии соприкосновения: для въезда/выезда на подконтрольную сепаратистам часть Донецкой области необходимо иметь специальный пропуск, для получения которого уполномоченным лицам так называемой «ДНР» надо будет предоставить всю информацию о себе и своих близких. Сам пропуск будет действителен всего лишь полгода, а решение о его выдаче/невыдаче будет приниматься в течение 15 дней.

Более того, во время получения спецпропуска всех будут фотографировать и брать отпечатки пальцев в обязательном порядке.

Напомним, что уже на данный момент представители так называемого «МГБ ДНР» проверяют мобильные телефоны, унося их в отдельную комнату, возможно, для снятия всей информации и установления системы слежки. Известно, что т.н. «спецслужбы ДНР» следят за прибывшими с Украины, опасаясь вербовок украинскими спецслужбами жителей оккупированного Донецка.

Подобные действия т.н. «оккупационных спецслужб» направлены не только на искусственное запугивание людей (чтобы прекратили общаться с родными, проживающими на контролируемой Украиной территории), но и связано с активизацией в этом году украинских спецслужб по выявлению лиц, обвиняемых в государственной измене и пособничестве террористам организации «ДНР».

Например, по информации СМИ, в центральном аппарате фискального органа Украины по подозрению в содействии террористам «ДНР» был задержан подполковник фискальной службы, который пошёл на сотрудничество со следствием и предоставил украинским спецслужбам интересующую их информацию. В итоге ему была изменена мера пресечения - он был отпущен из-под стражи.

В любом случае т.н. «спецслужбы ДНР», опасаясь деятельности агентов влияния на оккупированных территориях, а также вербовок граждан, скорее всего, будут и в дальнейшем действовать.