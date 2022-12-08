Издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

09:35 08 декабря Киев, Украина





Об этом сообщается на сайте издания. Американское издание Politico признало президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.Об этом сообщается на сайте издания.

"Европа меняется. Континент пересматривает свои стратегические отношения, серьезно относится к обороне, переосмысливает политику в сфере торговли, присоединения и энергетической безопасности. В широком смысле это — переосмысление того, что значит быть европейцем, и во многом благодаря комику, ставшему президентом", - отмечают журналисты.

Издание отмечает, что Украина не впервые подвергается нападению со стороны россии, однако до последней агрессии российского президента владимира путина остальная Европа мало что делала.

"Причина, по которой на этот раз все по-другому, заключается во Владимире Зеленском, фигуре, которой Европа не только доверяет, но и восхищаются ею и следует за ней - в отличие от предыдущих президентов Украины", - говорится в публикации.

Журналисты обращают внимание на то, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся как можно быстрее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины. При этом Зеленский также смог убедить остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — во что мало кто верил в февральское вторжение россии.

"Его коммуникативные навыки были ключевыми. Его риторика резко описывает недоброжелательность российского режима, против которого он борется, рассеивая большую часть веры Европы, особенно в Берлине и Париже, в то, что москва может быть партнером", - отмечается в сообщении.

При этом умелое использование зеленых социальных сетей, традиционных средств массовой информации и западных культурных институтов интуитивным образом перенесло войну на Запад, убедив лидеров и общественность в том, что его битва — это их борьба, считают журналисты.