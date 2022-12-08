Издание Politico назвало Зеленского самым влиятельным человеком Европы

Американское издание Politico признало президента Владимира Зеленского самым влиятельным человеком в Европе.
Об этом сообщается на сайте издания.
Об этом сообщается на сайте издания.
Издание отмечает, что Украина не впервые подвергается нападению со стороны россии, однако до последней агрессии российского президента владимира путина остальная Европа мало что делала.
Журналисты обращают внимание на то, что победившие на выборах в своих странах европейские лидеры стремятся как можно быстрее посетить Киев, чтобы сфотографироваться с президентом Украины. При этом Зеленский также смог убедить остальную Европу в том, что ее будущее связано с Украиной — во что мало кто верил в февральское вторжение россии.
При этом умелое использование зеленых социальных сетей, традиционных средств массовой информации и западных культурных институтов интуитивным образом перенесло войну на Запад, убедив лидеров и общественность в том, что его битва — это их борьба, считают журналисты.
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