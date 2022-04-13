Из зоопарка «Фельдман Экопарк» в Харькове удалось вывезти всех животных

19:38 13 апреля Киев, Украина

Животные из харьков ского зоопарка «Фельдман Экопарк» спасены, сегодня в безопасные места были отправленые последние машины с животными.

Об этом сообщил заместитель мэра города Днепр Михаил Лысенко, занимавшийся эвакуацией.

«Все. Миссия выполнена. Отправляем уже последние две машины на Киев и Хмельницкий. Все животные с Харьковского экопарка вывезены. Можно выдохнуть», — написал он в фейсбуке.

5 апреля украинский бизнесмен и депутат Верховной Рады Александр Фельдман заявил, что в результате обстрела практически уничтожен «Фельдман Экопарк». По его словам, разрушены вольеры и вся инфраструктура. Политик говорил, что животных нужно или усыпить, или перевезти в другое место.



В тот же день мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что животных из зоопарка вывезут в другие города Украины, в том числе в Днепр, Киев и Житомир. На другой день его заместитель Михаил Лысенко сообщил об эвакуации тигров, львов и медведей. Так, тигр поселился в городе Днепр.



9 апреля Лысенко сообщил о еще одном моменте эвакуации: по его словам, российские военные, чья база находилась поблизости от зоопарка, украли морковь, свеклу и капусту, которые предназначались животным.