Из захваченной части Северодонецка оккупанты принудительно вывозят жителей

Как заявил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, российские оккупанты принудительно вывезли часть населения Северодонецка из занятых ими районов.
По его словам, до начала штурма в городе оставалось около 13 000 жителей.
По его словам, ситуация в Северодонецке сложная, но украинские военные всеми силами стараются оттеснить врага с территории города.
Он добавил, что в городе есть небольшой запас продуктов питания, которых хватит на несколько дней. Больше всего жители нуждаются в топливе для генераторов, поскольку централизованное электро- и водоснабжение отсутствуют. Также есть определенная необходимость в лекарстве, но сейчас определить потребности горожан невозможно.
Напомним, россия перебрасывает дополнительные силы для штурма Северодонецка.
Ранее сообщалось что в результате обстрелов под Северодонецком ранены двое репортеров международного агентства Reuters, их водитель погиб.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии