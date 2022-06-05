Из захваченной части Северодонецка оккупанты принудительно вывозят жителей

08:39 05 июня Киев, Украина

Как заявил глава Северодонецкой военно-гражданской администрации Александр Стрюк, российские оккупанты принудительно вывезли часть населения Северодонецка из занятых ими районов.

По его словам, до начала штурма в городе оставалось около 13 000 жителей.

"С учетом того, что уже третьи сутки идут постоянные уличные бои, то население, которое было, оно остается. За исключением небольшой части, которую оркам удалось принудительно вывезти из города на оккупированные территории", - отметил Стрюк.

По его словам, ситуация в Северодонецке сложная, но украинские военные всеми силами стараются оттеснить врага с территории города.

Он добавил, что в городе есть небольшой запас продуктов питания, которых хватит на несколько дней. Больше всего жители нуждаются в топливе для генераторов, поскольку централизованное электро- и водоснабжение отсутствуют. Также есть определенная необходимость в лекарстве, но сейчас определить потребности горожан невозможно.

Напомним, россия перебрасывает дополнительные силы для штурма Северодонецка.

Ранее сообщалось что в результате обстрелов под Северодонецком ранены двое репортеров международного агентства Reuters, их водитель погиб.