Из-за войны около 15 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что из-за войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.
При этом около 3-4 миллионов человек нужно будет назначать медикаментозное лечение.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.
Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.
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