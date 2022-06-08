Из-за войны около 15 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи

09:59 08 июня Киев, Украина

В Министерстве здравоохранения прогнозируют, что из-за войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев.

 
При этом около 3-4 миллионов человек нужно будет назначать медикаментозное лечение.

Об этом рассказал министр здравоохранения Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.
 
"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будут расти.Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», – отмечает министр.