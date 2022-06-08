Из-за войны около 15 миллионов украинцев нуждаются в психологической помощи

"С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будут расти.Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», – отмечает министр.