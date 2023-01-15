Из-за ракетной атаки лишь восемь рейсов Укрзализныци отстают от графика

08:35 15 января Киев, Украина

Из-за массированного ракетного обстрела Укрзализныця объявила о задержке восьми поездов. Об этом в субботу, 14 января сообщила в Telegram пресс-служба компании.

"Из-за вражеской ракетной атаки четыре рейса Укрзализныци следуют с задержками более часа", - сказано в сообщении.

В частности, четыре рейса двигаются с задержкой более часа, пять рейсов задерживаются до часа, 60 поездов двигаются по графику.

Наибольшие задержки у следующих поездов:

№45/46 Харьков - Ужгород (+2 ч 56 мин);

№711/712 Краматорск - Киев (+2 ч 43 мин);

№15/16 Харьков - Рахов (+1 ч 7 мин);

№93/94 Харьков - Хелм (+1 ч 7 мин).

Для пассажиров, прибывающих в Киев после начала комендантского часа, Укрзализныця организовала трансфер для доставки домой

Также сообщается, что на территории всех вокзалов есть свет, там работают Пункты несокрушимости, где можно подзарядить электроприборы и выпить горячие чай, кофе.

Напомним, под завалами разрушенного дома в Днепре спасатели услышали голос женщины. На данное время, ее пытаются извлечь из-под обломков дома.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины гневно отреагировал на ракетный удар россии по многоэтажке в Днепре.