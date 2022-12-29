Из-за обстрелов рф большая часть Львова осталась без света

10:44 29 декабря Киев, Украина





Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый. В связи с массированной атакой российскими ракетами утром в четверг 90% Львова остались без электроснабжения.Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.

"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков", - написал он.



Глава города добавил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.