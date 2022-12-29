Из-за обстрелов рф большая часть Львова осталась без света
10:44 29 декабря Киев, Украина
В связи с массированной атакой российскими ракетами утром в четверг 90% Львова
остались без электроснабжения.
Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый.
"90% города – без света. Ждем дополнительную информацию от энергетиков", - написал он.
Глава города добавил, что трамваи и троллейбусы в городе не курсируют.
"Могут быть перебои с водоснабжением. Переходим на работу дизель-генераторов на объектах критической инфраструктуры", – отметил Садовый.
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