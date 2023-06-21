Из Венгрии вернули троих украинских военнопленных — МИД

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко вечером 20 июня.
По данным Николенко, они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка.
По данным Николенко, они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка.
Напомним, 9 июня россия без ведома Украины передала Венгрии украинских военнопленных. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче россией Венгрии украинских военнопленных. По его словам, в МИД Украины был приглашен временный поверенный Венгрии для передачи ему обращения с требованием предоставить подробную информацию о переданных россией Будапешту украинских военнопленных и безотлагательно обеспечить к ним доступ консула.
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