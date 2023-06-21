Из Венгрии вернули троих украинских военнопленных — МИД

20:17 20 июня Киев, Украина

Посольству Украины в Будапеште удалось вывезти из Венгрии троих украинских военнопленных, сообщил представитель МИД Украины Олег Николенко вечером 20 июня.

По данным Николенко, они уже находятся на украинской территории, им оказывается всяческая поддержка.
"Украинские дипломаты вместе с Координационным штабом по вопросам обращения с военнопленными и другими причастными органами Украины продолжают принимать активные меры, чтобы вернуть домой остальных вывезенных из России в Венгрию украинских защитников", — написал спикер МИД.
Напомним, 9 июня россия без ведома Украины передала Венгрии украинских военнопленных. Представитель МИД Украины Олег Николенко заявил, что украинское правительство не было проинформировано о переговорах между венгерской и российской сторонами о передаче россией Венгрии украинских военнопленных. По его словам, в МИД Украины был приглашен временный поверенный Венгрии для передачи ему обращения с требованием предоставить подробную информацию о переданных россией Будапешту украинских военнопленных и безотлагательно обеспечить к ним доступ консула.