Из Украины выехали почти 8 миллионов беженцев - омбудсмен

17:58 14 декабря Киев, Украина

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за вторжения рф из Украины выехали 7,9 миллиона человек, еще 4,9 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.

"Мы фиксируем, что 4 миллиона 900 тысяч граждан Украины стали внутренне перемещенными лицами внутри нашего государства. Из них 30% ВПЛ составляют пенсионеры и лица с инвалидностью. У каждой второй семьи один или более детей", — отметил чиновник.

По его словам, при этом количество украинских беженцев, вынужденных покинуть территорию Украины, достигло почти 8 миллионов граждан.

"7 миллионов 900 тысяч человек выехали за пределы страны, ища убежища за границей. Это - 20% от фактического населения всего нашего государства", - отметил Дмитрий Лубинец.

Кроме того, омбудсмен добавил, что 13 миллионов граждан Украины все еще находятся в районах интенсивных боевых действий и на временно оккупированных территориях. По словам Лубинца, правительство положило начало практике вывоза граждан Украины из мест, находящихся на грани гуманитарной катастрофы.