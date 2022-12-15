Из Украины выехали почти 8 миллионов беженцев - омбудсмен

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что из-за вторжения рф из Украины выехали 7,9 миллиона человек, еще 4,9 миллиона украинцев стали внутренне перемещенными лицами.
По его словам, при этом количество украинских беженцев, вынужденных покинуть территорию Украины, достигло почти 8 миллионов граждан.
Кроме того, омбудсмен добавил, что 13 миллионов граждан Украины все еще находятся в районах интенсивных боевых действий и на временно оккупированных территориях. По словам Лубинца, правительство положило начало практике вывоза граждан Украины из мест, находящихся на грани гуманитарной катастрофы.
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