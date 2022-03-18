Из СИЗО для призыва будут освобождать только осужденных за ненасильственные преступления

Из СИЗО для защиты Украины в составе Вооруженных сил будут освобождены только осужденные, имеющие боевой опыт и не совершавшие насильственные преступления. К уже отбывающим уголовное наказание может быть применена процедура помилования.
Об этом сообщили на фейсбуке-странице Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
В то же время в отношении каждого человека решения будут приниматься отдельно – будут индивидуально оценивать риски и определять механизмы контроля.
Так, 15 марта парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка отмены меры пресечения для призыва на военную службу во время мобилизации или его изменения по другим основаниям", который конкретизирует указанную процедуру. Сейчас закон ожидает подписи президента.
Документ предусматривает возможность следователя судьи или суда отменять меру пресечения тем, кого содержат под стражей, для призыва на военную службу. Если к человеку применена другая мера пресечения, он может обратиться к прокурору для его отмены. Такая процедура будет действовать только во время военного положения.
Это исключение, однако, не касается тех, кого подозревают в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных следующими статьями УК:
ст. 115 (преднамеренное убийство);
ст. 146-147 (похищение человека, насильственное исчезновение, захват заложников);
ст. 152-156 (преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности);
ст. 255 (участие в преступной организации);
ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);
ст. 257 (бандитизм);
ст. 258-262 (некоторые преступления против общественной безопасности);
ст. 305-321 (преступления, связанные с оборотом наркотиков);
ст. 330 (сбор сведений, составляющих служебную информацию);
ст. 335-337 (уклонение от призыва);
ст. 401-414 (некоторые военные преступления, например: дезертирство, неисполнение приказа, СЗЧ и т.п.);
ст. 426-433 (некоторые военные преступления, например: мародерство, добровольная сдача в плен, насилие над гражданским населением и т.п.);
ст. 436 (пропаганда войны);
ст. 437-442 (применение оружия массового поражения, экоцид, геноцид).
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К уже отбывающим уголовное наказание может быть применена процедура помилования. Так, осужденный может ходатайствовать о помиловании через администрацию учреждения исполнения наказаний. Администрация будет его регистрировать и в течение 15 дней будет направлять в Офис президента, где ходатайство будет рассматривать соответствующая комиссия.
Об этом сообщили на фейсбуке-странице Военной службы правопорядка в Вооруженных силах Украины.
В то же время в отношении каждого человека решения будут приниматься отдельно – будут индивидуально оценивать риски и определять механизмы контроля.
Так, 15 марта парламент принял Закон Украины "О внесении изменений в Уголовный процессуальный кодекс Украины относительно порядка отмены меры пресечения для призыва на военную службу во время мобилизации или его изменения по другим основаниям", который конкретизирует указанную процедуру. Сейчас закон ожидает подписи президента.
Документ предусматривает возможность следователя судьи или суда отменять меру пресечения тем, кого содержат под стражей, для призыва на военную службу. Если к человеку применена другая мера пресечения, он может обратиться к прокурору для его отмены. Такая процедура будет действовать только во время военного положения.
Это исключение, однако, не касается тех, кого подозревают в совершении преступлений против основ национальной безопасности Украины, а также преступлений, предусмотренных следующими статьями УК:
ст. 115 (преднамеренное убийство);
ст. 146-147 (похищение человека, насильственное исчезновение, захват заложников);
ст. 152-156 (преступления против половой свободы и половой неприкосновенности личности);
ст. 255 (участие в преступной организации);
ст. 255-1 (установление или распространение преступного воздействия);
ст. 257 (бандитизм);
ст. 258-262 (некоторые преступления против общественной безопасности);
ст. 305-321 (преступления, связанные с оборотом наркотиков);
ст. 330 (сбор сведений, составляющих служебную информацию);
ст. 335-337 (уклонение от призыва);
ст. 401-414 (некоторые военные преступления, например: дезертирство, неисполнение приказа, СЗЧ и т.п.);
ст. 426-433 (некоторые военные преступления, например: мародерство, добровольная сдача в плен, насилие над гражданским населением и т.п.);
ст. 436 (пропаганда войны);
ст. 437-442 (применение оружия массового поражения, экоцид, геноцид).
⠀
К уже отбывающим уголовное наказание может быть применена процедура помилования. Так, осужденный может ходатайствовать о помиловании через администрацию учреждения исполнения наказаний. Администрация будет его регистрировать и в течение 15 дней будет направлять в Офис президента, где ходатайство будет рассматривать соответствующая комиссия.
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