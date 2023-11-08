Из сектора Газа эвакуировали первую группу граждан Украины

15:22 08 ноября Киев, Украина

Первая группа из 43 граждан Украины была успешно эвакуирована из сектора Газа. Пока украинцы находятся в Египте, дипломаты оказывают им необходимую помощь.





Он также отметил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский Он также отметил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.

"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие ведомства прилагают все усилия, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", - добавил президент.

Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, разрешение на выезд нового количества граждан уже получено: продолжается работа над вывозом украинцев 8 и 9 ноября.