Из сектора Газа эвакуировали первую группу граждан Украины

15:22 08 ноября Киев, Украина

Первая группа из 43 граждан Украины была успешно эвакуирована из сектора Газа. Пока украинцы находятся в Египте, дипломаты оказывают им необходимую помощь.
 
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он также отметил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
"Эвакуация продолжается. Наши посольства в Израиле и Египте, а также другие соответствующие ведомства прилагают все усилия, чтобы вывезти больше наших граждан из Газы", - добавил президент.
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, разрешение на выезд нового количества граждан уже получено: продолжается работа над вывозом украинцев 8 и 9 ноября.
"Учитывая ограниченную пропускную способность КПП "Рафах", эвакуация происходит исключительно в рамках согласованных причастными местными ведомствами списков иностранцев. Вопрос эвакуации украинцев из сектора Газа находится на личном контроле министра иностранных дел Дмитрия Кулебы", - отметил Николенко.