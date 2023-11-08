Из сектора Газа эвакуировали первую группу граждан Украины

Первая группа из 43 граждан Украины была успешно эвакуирована из сектора Газа. Пока украинцы находятся в Египте, дипломаты оказывают им необходимую помощь.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Он также отметил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
Он также отметил, что Украина также помогла эвакуировать 36 граждан Молдовы.
Как сообщил представитель Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, разрешение на выезд нового количества граждан уже получено: продолжается работа над вывозом украинцев 8 и 9 ноября.
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