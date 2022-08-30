Из портов Одессы и Черноморска вышел второй караван судов с зерном

Сегодня, 7 августа, из украинских портов вышел второй караван с зерном. Речь идет о судах Mustafa Necati, Star Helena, Glory иRiva Wind. Об этом сообщает Министерство инфраструктуры.

"Только что из портов Одесса и Черноморск вышел второй караван с украинским продовольствием – три судна из Черноморска и еще одно из Одессы", - сказано в сообщении.

Отмечается, что на борту четырех балкеров почти 170 тысяч тонн агропродукции. Эти суда направляются в порты Италии, Китая и Турции.

"После отработки портами организации первого каравана постепенно выходим на большие масштабные объемы работы. Планируем уже в ближайшее время обеспечить способность портов обрабатывать не менее 100 судов в месяц. Также вскоре планируем полноценно присоединиться к реализации инициативы порт Южный. Рассчитываем, что благодаря этому сможем отправлять покупателям еще большие караваны судов, по меньшей мере до трех миллионов тонн в месяц, - заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков.

По данным министерства нацобороны Турции, сухогрузы будут стоять на якоре к северу от Стамбула и проверяться Совместным координационным центром.

Напомним, в Стамбул прибыло судно Navistar под флагом Панамы - первый сухогруз из каравана, который за день до этого отправился из Украины.