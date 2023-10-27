Из оккупированного Скадовска успешно эвакуировали многодетную семью - ОВА

Многодетная семья из Скадовска успешно эвакуирована на территорию, контролируемую Украиной, как сообщил председатель Херсонской областной государственной администрации, Александр Прокудин.
Семья, состоящая из Андрея Ивановича, Ларисы Эдуардовны и их четырех детей, оставалась верной Украине во время временной оккупации города, и, следовательно, подвергала себя риску. Один из их детей всего лишь полтора года, и поэтому семья опасалась покидать оккупированную территорию.
Однако совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, органов опеки и попечительства, а также благодаря помощи волонтеров семья была наконец эвакуирована и находится в безопасности.
Семья также получит поддержку и помощь с обустройством на новом месте.
Семья, состоящая из Андрея Ивановича, Ларисы Эдуардовны и их четырех детей, оставалась верной Украине во время временной оккупации города, и, следовательно, подвергала себя риску. Один из их детей всего лишь полтора года, и поэтому семья опасалась покидать оккупированную территорию.
Однако совместными усилиями Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, органов опеки и попечительства, а также благодаря помощи волонтеров семья была наконец эвакуирована и находится в безопасности.
Семья также получит поддержку и помощь с обустройством на новом месте.
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