Из оккупированного Мелитополя выехали более 70 тысяч жителей

Из оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области выехало по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть половина жителей. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.
Он же отметил, что город продолжают покидать люди.
Федоров считает, что очередная волна эвакуации из Мелитополя произойдет непосредственно перед началом отопительного сезона в октябре.
В то же время, отметил Федоров, в последнее время в городе усиливают работу партизаны.
Федоров также предположил, что российским захватчикам не удастся провести псевдореферендум ни в октябре, ни в ноябре. Он подчеркнул, что события на фронте стремительно меняются и за два месяца может измениться что угодно.
При этом он отметил, что многие предатели, которые содействовали оккупантам, звонят в украинские спецслужбы и заявляют о своем желании работать на Украину.
Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что деоккупация города Мелитополь станет ключом к освобождению Запорожской области и всего юга Украины.
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