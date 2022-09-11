Из оккупированного Мелитополя выехали более 70 тысяч жителей

11:27 11 сентября Киев, Украина

Из оккупированного россиянами Мелитополя Запорожской области выехало по меньшей мере 70 тысяч человек, то есть половина жителей. Об этом сообщил городской голова Мелитополя Иван Федоров.

Он же отметил, что город продолжают покидать люди.

"Организованной эвакуации нет, возможна только эвакуация частным транспортом, вывозят наши волонтеры", - сказал он.

Федоров считает, что очередная волна эвакуации из Мелитополя произойдет непосредственно перед началом отопительного сезона в октябре.

В то же время, отметил Федоров, в последнее время в городе усиливают работу партизаны.

"За последние полтора месяца движение сопротивления только усиливается", - сказал он.

Федоров также предположил, что российским захватчикам не удастся провести псевдореферендум ни в октябре, ни в ноябре. Он подчеркнул, что события на фронте стремительно меняются и за два месяца может измениться что угодно.

"На фронте мы видим, как интенсивно ВСУ освобождают наши населенные пункты. Поэтому мы надеемся, что 4 ноября если и пройдет какой-то социологический опрос, то это уже будет опрос украинскими социологическими службами", - подчеркнул Федоров.

При этом он отметил, что многие предатели, которые содействовали оккупантам, звонят в украинские спецслужбы и заявляют о своем желании работать на Украину.

Напомним, городской голова Мелитополя Иван Федоров заявил, что деоккупация города Мелитополь станет ключом к освобождению Запорожской области и всего юга Украины.