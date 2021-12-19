Из оккупированного Донбасса массово бегут местные жители

09:52 02 Декабрь Киев, Украина

С временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей массово выезжают местные жители на фоне обострения ситуации с возможным возобновлением боевых действий и российской агрессии. При этом они выезжают в основном на территорию РФ.

Об этом сообщает Восточная правозащитная группа .



Уезжают в основном жители населенных пунктов близко расположенных к линии разграничения военного конфликта.



«Местные жители выезжают из ОРДЛО в основном на территорию РФ, потому что многие трудовые мигранты работают в РФ и пытаются унести с собой свои семьи, потому что опасаются возобновления войны», – сообщили правозащитники.



Также причины выезда обусловлены продолжением не выплаты заработной платы на территории ОРДЛО», – говорится в сообщении.