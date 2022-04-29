Из одесской квартиры Михаила Жванецкого сделают музей

06:39 28 июля Киев, Украина

Квартира, в которой проживал сатирик последние десятилетия, переделают в музей. Находится она по адресу: город Одесса , улица Старопортофранковская, дом 133.

Об этом со ссылкой на решение городских властей пишет Думская.



"Соответствующий проект решения о создании коммунального учреждения "Одесский муниципальный музей-квартира Михаила Жванецкого" вынесен на предстоящую сессию муниципального собрания. Этим же решением планируют утвердить его устав", - написало издание.



Музейные собрания самого Жванецкого, которые хранятся в квартире, с согласия родственников передадут в пользование учреждения.



Также сообщается, что деятельность музея будет финансироваться за счет Одесского городского бюджета. В пояснительной записке к проекту решения указано, что предварительно речь идет о 850 тыс. грн., но не уточняется, на какой период.



Отмечается, что в течение 5 лет музеем будет руководить директор. Он будет назначен по конкурсу.



Напомним, Михаил Жванецкий умер 6 ноября 2020 года в возрасте 86 лет.