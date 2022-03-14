Из Мариуполя через "зеленый коридор" выехали более 160 автомобилей

Из Мариуполя по дороге в город Бердянск выехало более 160 частных машин, сообщили в телеграмм-канале Мариупольского городского совета.
Сообщается, что по состоянию на сегодняшний день мариупольцы, выехавшие на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в установленном гуманитарном коридоре соблюдается режим тишины.
Напомним, что от ежедневных авианалетов со стороны россиян в Мариуполе и Донецкой области по состоянию на 13 марта текущего года погибли уже 2 187 человек.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии