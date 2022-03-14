Из Мариуполя через "зеленый коридор" выехали более 160 автомобилей

16:44 14 марта Киев, Украина

Из Мариуполя по дороге в город Бердянск выехало более 160 частных машин, сообщили в телеграмм-канале Мариупольского городского совета.

“Известно, что к 13:00 из Мариуполя по дороге в город Бердянск удалось выехать более 160 частных авто. Мариупольцы следовали по маршруту Мариуполь (выезд в сторону с. Мелекино) – с. Портовское – пгт. Мангуш-Бердянск – Токмак – Запорожье“, – говорится в сообщении.

Сообщается, что по состоянию на сегодняшний день мариупольцы, выехавшие на собственных авто, уже прошли Бердянск и продолжают двигаться в направлении Запорожья. Также есть подтверждение, что в установленном гуманитарном коридоре соблюдается режим тишины.

“Всех мариупольцев ждут для оказания первой помощи, размещения и помощи по дальнейшему размещению по адресу: Запорожье, ул. Рекордная, 41 (помещение цирка)”, – сообщили в горсовете.

Напомним, что от ежедневных авианалетов со стороны россиян в Мариуполе и Донецкой области по состоянию на 13 марта текущего года погибли уже 2 187 человек.