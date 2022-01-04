Из "красной" зоны карантина вышла Одесская область

Кажется, что так долго мы ждали этих новостей. И вот – первый пошел – завтра, 25 апреля, из "красной" зоны вырвется Одесская область. Как сообщил сегодня министр Кабмина Олег Немчинов, в области будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.
По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 13 тысяч случаев коронавируса. Одесская область среди лидеров – 841 заболевший.
Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов – Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии