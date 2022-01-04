Из "красной" зоны карантина вышла Одесская область

15:03 24 Апрель Киев, Украина

Кажется, что так долго мы ждали этих новостей. И вот – первый пошел – завтра, 25 апреля, из "красной" зоны вырвется Одесская область. Как сообщил сегодня министр Кабмина Олег Немчинов, в области будет установлен "желтый" уровень эпидемической опасности.

По его словам, сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"По результатам Государственная комиссия решила отменить с 00 часов 00 минут 25 апреля 2021 года "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Одесской области, и применить на территории Одесской области ограничительные противоэпидемические меры предусмотрены для "желтого" уровня эпидемической опасности", – говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки в Украине подтвердили почти 13 тысяч случаев коронавируса. Одесская область среди лидеров – 841 заболевший.

Накануне стало известно, что в ближайшее время из "красной" зоны карантина могут выйти Киев и еще пять регионов – Львовская, Киевская, Запорожская, Одесская и Полтавская. Но это будет зависеть от того, как в регионах соблюдаются карантинные ограничения.