Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами

12:08 17 октября Киев, Украина

Ночью, 16 октября, из Тель-Авива (Израиль) в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство женщин и дети.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.

В посольстве подчеркнули, что оказали украинцам необходимое содействие и консульскую помощь.



Вместе с тем, по словам украинского Омбудсмена Дмитрия Лубинца, сейчас растет количество украинцев, которые планируют эвакуироваться из сектора Газа.

“О списках – они растут, растет количество граждан Украины, которые просятся на помощь на эвакуацию из сектора Газа. Также в списке начали появляться мужчины, тоже граждане Украины, которые обращаются за помощью”, – сказал Лубинец.

Отвечая на вопрос, есть ли связь с украинцами в секторе Газа, Омбудсмен отметил, что есть и подтвердил, что со связью действительно есть проблемы – она постоянно исчезает, прерывается.

“Но более половины всех украинцев, пригласивших об эвакуации, знают о том, что будет происходить эвакуация именно через этот пункт пересечения Рафах, и более половины уже (находятся – ред.) в непосредственной близости к этому пункту пересечения. В первую очередь это – те граждане, у которых разрушено жилье и они иногда пешком, с детьми просто приближаются к этому пункту пересечения”, – отметил чиновник.

По его словам, все остальные украинцы знают о том, что как только появится информация об открытии этого пункта пересечения, то срочно нужно находить возможность физически туда доехать, дойти и т.д.



Также Лубинец добавил, что египетские власти заверили, что эвакуация граждан Украины будет у них в приоритете.