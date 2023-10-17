Из Израиля вылетел третий эвакуационный рейс с украинцами

Ночью, 16 октября, из Тель-Авива (Израиль) в Бухарест (Румыния) вылетел третий эвакуационный рейс с 74 гражданами Украины, большинство женщин и дети.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Израиле.
В посольстве подчеркнули, что оказали украинцам необходимое содействие и консульскую помощь.
Вместе с тем, по словам украинского Омбудсмена Дмитрия Лубинца, сейчас растет количество украинцев, которые планируют эвакуироваться из сектора Газа.
Вместе с тем, по словам украинского Омбудсмена Дмитрия Лубинца, сейчас растет количество украинцев, которые планируют эвакуироваться из сектора Газа.
Отвечая на вопрос, есть ли связь с украинцами в секторе Газа, Омбудсмен отметил, что есть и подтвердил, что со связью действительно есть проблемы – она постоянно исчезает, прерывается.
По его словам, все остальные украинцы знают о том, что как только появится информация об открытии этого пункта пересечения, то срочно нужно находить возможность физически туда доехать, дойти и т.д.
Также Лубинец добавил, что египетские власти заверили, что эвакуация граждан Украины будет у них в приоритете.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии