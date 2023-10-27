Из Израиля выехали более 3 тысяч украинцев, из них 520 покинули страну эвакуационными рейсами

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук проинформировал, что в настоящее время Израиль покинули 3,5 тысяч украинцев, около 520 из которых вылетели из страны эвакуационными рейсами, которые помогло организовать диппредставительство нашего государства.
Об этом Евгений Корнийчук сказал на брифинге.
Дипломат подчеркнул, что ситуация в Израиле остается стабильно сложной, и украинское представительство работает в штатном режиме, исследует ситуацию в секторе Газа.
Кроме того, Евгений Корнийчук рассказал, что несколько семей получают от посольства помощь. По его словам, украинская сторона обратилась к благотворителям и таким образом помогает согражданам вылететь в соседние с Украиной государства. Также посольство помогает вывезти в Европу граждан с физическими недостатками.
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