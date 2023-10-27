Из Израиля выехали более 3 тысяч украинцев, из них 520 покинули страну эвакуационными рейсами

20:12 24 октября Киев, Украина

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук проинформировал, что в настоящее время Израиль покинули 3,5 тысяч украинцев, около 520 из которых вылетели из страны эвакуационными рейсами, которые помогло организовать диппредставительство нашего государства.

Об этом Евгений Корнийчук сказал на брифинге.

"По данным МВД, Израиль покинуло с начала масштабного террористического акта 3,5 тысяч граждан Украины - это те люди, которые имеют исключительно украинские паспорта, без двойного гражданства. Из них около 520 воспользовались помощью посольства и вылетели эвакуационными рейсами", - сказал Корнийчук.

Дипломат подчеркнул, что ситуация в Израиле остается стабильно сложной, и украинское представительство работает в штатном режиме, исследует ситуацию в секторе Газа.

"Те граждане, которые обратились в посольство с просьбой об эвакуации, фактически все уехали либо с помощью посольства, либо своими силами", – пояснил Корнийчук, и добавил, что дипломаты в дальнейшем пытаются помочь наиболее уязвимым слоям населения и тем неожиданно оказавшимся без денег гражданам, чьи рейсы отменили.

Кроме того, Евгений Корнийчук рассказал, что несколько семей получают от посольства помощь. По его словам, украинская сторона обратилась к благотворителям и таким образом помогает согражданам вылететь в соседние с Украиной государства. Также посольство помогает вывезти в Европу граждан с физическими недостатками.