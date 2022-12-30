Из Херсона удалось эвакуировать более полутысячи людей из маломобильных групп

14:57 30 декабря Киев, Украина





Среди эвакуированных три сотни пациентов Херсонского психоневрологического дома-интерната, рассказали в Кабмине.



Только 29 декабря удалось вывезти в более безопасные места 35 херсонцев, которые получали услуги в терцентрах районных советов, среди которых 19 маломобильных.



Еще во время российской оккупации чиновники Херсонской области говорили, что из 300 тысяч, проживавших в самом областном центре, после прихода россиян осталось около 180 тысяч. В целом же из региона еще летом уехали около половины жителей.



Безвозмездную эвакуацию из Херсона проводят специально оборудованными вагонами поезда, к которым желающих также могут доставить из дома.



Маломобильные жители могут сообщить о желании эвакуироваться: С момента освобождения Херсона с деоккупированных территорий региона удалось эвакуировать более 500 пожилых людей и маломобильных.Среди эвакуированных три сотни пациентов Херсонского психоневрологического дома-интерната, рассказали в Кабмине.Только 29 декабря удалось вывезти в более безопасные места 35 херсонцев, которые получали услуги в терцентрах районных советов, среди которых 19 маломобильных.Еще во время российской оккупации чиновники Херсонской области говорили, что из 300 тысяч, проживавших в самом областном центре, после прихода россиян осталось около 180 тысяч. В целом же из региона еще летом уехали около половины жителей.Безвозмездную эвакуацию из Херсона проводят специально оборудованными вагонами поезда, к которым желающих также могут доставить из дома.Маломобильные жители могут сообщить о желании эвакуироваться:

по телефонам 0 800 330 951 и (091) 481-78-45,

в чат-бот волонтерской организации Helping to Leave;

по номеру волонтерской организации Help People (093) 696-97-88;

по телефону 15-48 или написать в мессенджеры на номер (096) 078-84-33.

Напомним, что с момента деоккупации Херсон постоянно находится под огнем россиян.